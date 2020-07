Hackean cuentas de Twitter de figuras de alto perfil, como los multimillonarios Bill Gates, Jeff Bezos de Amazon, Elon Musk, Barack Obama.

En un ataque simultaneo, las cuentas se vieron comprometidas este miércoles y promovían una estafa relacionada con Bitcoin. También provocó que las acciones de Twitter cayeran un 3,62%.

Además, otras cuentas afectadas fueron las de criptodivisas como Coinbase, CoinDesk, Gemini, Ripple, Cash App, Bitcoin o Binance. También cayeron Apple, Tesla y Uber.

Pues, Cameron Winklevos, cofundador de Gemini, señaló que ellos tenían tanto una contraseña fuerte como la autenticación por doble factor activada. Por ello, queda duda de cómo pudieron ser comprometidas todas las cuentas.

La estafa consistía en simular que “doblarían” el dinero que cualquier usuario de Twitter transfiriera a una cuenta de bitcoins que supuestamente les pertenecía.

Asimismo, el mensaje mostrado en la cuenta de Musk y de Gates prometía doblar la cantidad de bitcoins de todos los usuarios que le mandan 1.000 dólares.

Tras la publicación de los mensajes, los gemelos Winklevoss, inversionistas en criptomonedas; alertaron que se trata de una estafa y pidieron a la gente no dar clic en el enlace.

WARNING: @Gemini's twitter account, along with a number of other crypto twitter accounts, has been hacked. This has resulted in @Gemini, @Coinbase, @Binance, and @Coindesk, tweeting about a scam partnership with CryptoForHealth. DO NOT CLICK THE LINK! These tweets are SCAMS.

— Tyler Winklevoss (@tylerwinklevoss) July 15, 2020