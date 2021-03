La versión de “La Liga de la Justicia”, dirigida por Zack Snyder o Snyder Cut de «Justice League», se filtra por error en la plataforma de streaming HBO Max. 10 días antes del estreno oficial de la película.

Pues, usuarios reportaron que el largometraje estuvo disponible en dicha plataforma; los mismo iban a ver el reciente estreno de «Tom & Jerry»; pero terminaron viendo al esperado Snyder Cut.

@hbomax someone’s getting fired…Tom and Jerry this is not…#SnyderCut pic.twitter.com/B0ReNp2JR2

— Doug (@ThenDougSaid) March 8, 2021