En una entrevista con BBC Mundo, Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial, aseguró que «la oposición hoy no tiene un líder, no hay un liderazgo; nadie que sea un jefe».

«Soy creyente de la unidad del país. Pero la oposición hoy no tiene un líder, no hay un liderazgo, nadie que sea un jefe. No existe. Esto fue un capital político que se acumuló y se botó a la basura; puros lugares comunes, discursos gastados», enfatizó.

De igual manera, Capriles criticó que Guaidó defienda una «continuidad administrativa» de la Asamblea y plantea una nueva estrategia; abriendo así de nuevo la disputa por la unidad y el liderazgo opositor.

Asimismo, reclama que la oposición recupere la estrategia del voto y que pelee por condiciones electorales justas; con ayuda del nuevo gobierno de Joe Biden en Estados Unidos y de la Unión Europea.

«En Venezuela hay hambre. La gente no fue a votar porque está harta de Maduro, de ti y de mí. Hay un hartazgo y eso no es bueno. Hay que abrir caminos no prometiendo fantasías, sino hablándole a la gente con la verdad, con una ruta creíble. Recuperar el voto es mi camino», agregó.

Para Henrique Capriles, el gran perdedor del proceso del 6 de diciembre es el país, porque la solución a la crisis política se distancia más y por lo tanto; la solución a los grandes problemas de los venezolanos.

«El 6 de diciembre fue soledad, el silencio de los venezolanos fue contundente, pero fue un silencio huérfano», dijo.

También manifestó que el próximo 5 de enero termina un periodo de la Asamblea Nacional, porque lo dice la Constitución; y a su juicio «arranca una etapa muy compleja en el país porque no va a haber ninguna institución con legitimidad».

Capriles se pronunció sobre Trump

Por otra parte, Capriles indicó qué hay gente en Venezuela que se fanatizó con Trump hasta perder la racionalidad, como si fuera un Dios.

«El error más grande que se ha podido cometer fue haber puesto la solución a la crisis venezolana en manos de Trump. Fue más que obvio que fue un juego interno para ganar en Florida usándonos a nosotros, los venezolanos que estamos aquí adentro», mencionó durante la entrevista.

