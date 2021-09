Stella Del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se quiere quitar el apellido de su madre, así lo presentó en los documentos legales que consignó ante un juez en Los Ángeles.

Con 25 años, la modelo, actriz y empresaria quiere acortar su nombre a Stella Del Carmen Banderas quitando el apellido «extra». Argumentando que no lo utiliza. «Por lo general, no uso Griffith cuando me refiero a mí misma o en documentos», explicó en la solicitud, a la que tuvo acceso el medio The Blast. «Entonces, eliminar el nombre coincidiría con mi uso habitual», señaló.

Es hermana de la actriz Dakota Johnson y de Alexander Bauer por parte de su madre. Nacida en España, la actriz debut en la película de 1999, Crazy in Alabama, que dirigió su padre y protagonizó su madre.

La hija de Antonio Banderas que quiere quitar el apellido de su madre, es bilingüe y domina tanto el idioma español como el inglés.

Stella ha manifestado que su infancia fue casi como un niño normal. Sin embargo, su adolescencia fue bajos los efectos de las cámaras por la popularidad de sus padres.

Aunque reconoció que disfruta de una vida llena de oportunidades gracias a formar parte de una de las familias más célebres de Hollywood, de la que afirma sentirse muy agradecida, lamentó no poder disfrutar del anonimato y de la intimidad.

«Los primeros años de mi vida los pasé viajando de rodaje en rodaje, llevo recorriendo el mundo desde que nací, he ido a colegios increíbles. […] He sido bendecida con un estilo de vida y unas oportunidades que la mayor parte de la gente no podrá experimentar», cuenta quien a los 16 años, por ejemplo, tuvo el privilegio de conocer al que fuera presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en su propia casa. Y, según sus palabras, si algo aprendió es, precisamente, a no prejuzgar a los demás: «No podemos elegir las circunstancias en las que nacemos y no hay forma alguna de saber cómo es, realmente, la vida de los otros».

