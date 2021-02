Un hombre intentó asesinar a un repartidor venezolano en Perú. El momento quedó grabado por su compañero.

El venezolano Oswaldo Giran, es empleado de la empresa Rappi, servicio de delivery, en ese país. En ese momento el joven se disponía a entregar un pedido, pero el cliente lo recibió sin camisa, en estado de ebriedad y con un arma de fuego en la mano.

Giran denunció que el sujeto disparó contra él e incluso le puso la pistola en la cabeza; pero el arma no funcionó.

En ese momento aprovechó para subirse a la moto y escapar. Mientras se alejaba, el agresor le disparó, sin embargo, ya estaba lejos. Una vecina le dijo a Oswaldo: “Corra, hijo, porque él desde temprano está lanzando disparos”.

Hombre intentó asesinar a repartidor venezolano

En las imágenes, compartidas en Twitter por el periodista Delmiro de Barrio, se nota cómo el hombre manotea y habla de manera agresiva.

“Él me recibió y me dice: Pasa que no te va a pasar nada. Le digo que no. Mi compañero estaba entregando un delivery al frente y le hago señas, sin moverme, para que grabe. Él se me acercó y lanzó un disparo y me peló. Gracias a Dios no me tocó”, relató en declaraciones a un medio local.

La víctima aseguró si el arma hubiera funcionado probablemente hubiera muerto.

Además, afirmó que le dijo palabras groseras relacionadas a su nacionalidad y que supuestamente los venezolanos estarían asesinando a los peruanos.

#ATENCIÓN #Perú Un venezolano empleado de la empresa "Rappi Perú" denuncia que un sujeto disparó contra él e incluso le puso la pistola en la cabeza, pero el arma no funcionó.#Hilo videos donde se aprecia parte de la agresión, descripción de los hechos y actuación policial. pic.twitter.com/XnIuhlR07s — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) February 21, 2021

También puedes leer: Denuncian ataque contra embajada de Venezuela en Perú

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»