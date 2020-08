A horas de que el huracán Isaías impacte el centro y noroeste de las Bahamas; Florida emite estado de emergencia en la mayor parte de la costa.

Con vientos máximos sostenidos de 128 kilómetros por hora, ya causó destrucción de numerosos techos y casas en Bahamas y por su paso por Puerto Rico y República Dominicana.

Asimismo, el huracán de categoría 1 se encuentra a 320 kilómetros al sur de la capital, Nassau, y ahora va en dirección noroeste a 24 kilómetros por hora.

Tropical storm winds are expected to arrive in the Hurricane Warning area in Florida Saturday afternoon and evening. Preparations to protect live and property in those areas should be rushed to completion #Isaias pic.twitter.com/0Xe1PUGKtK

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 31, 2020