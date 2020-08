Este miércoles, el huracán Laura escaló rápidamente a categoría mayor al alcanzar el número 4. Con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora; antes de impactar en las costas de Texas y Luisiana esta noche,

Según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU. «Laura se ha convertido en un huracán de categoría 4 extremadamente peligroso con marejada catastrófica; vientos extremos e inundaciones repentinas en la costa noroeste del Golfo de México esta noche«.

Asimismo, en el gráfico de pronóstico, Laura se acercará a la región de Texas de Upper y hacia la costa de Luisiana; por donde podría tocar tierra esta noche y se moverá luego tierra adentro.

Según, se prevé que el centro de Laura se traslade hacia el noroeste de Louisiana el jueves; a lo largo de Arkansas también el jueves por la noche, y sobre el valle de Mississippi el viernes.

Igualmente, los informes de un avión cazahuracanes de la Fuerza Aérea estadounidense; indican que los vientos máximos sostenidos aumentó a cerca de 220 km/h (140 m/ph) con rachas más fuertes.

OVER THE GULF OF MEXICO – Inside the eye of CAT3 Hurricane #Laura during Aug. 26, 2020 morning mission aboard @NOAA WP-3D Orion #NOAA42 "Kermit." Credit: Nick Underwood, NOAA. Follow @NHC_Atlantic for latest forecast and advisories. #FlyNOAA pic.twitter.com/IsgDcegmAQ

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) August 26, 2020