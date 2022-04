El incendio en el Waraira Repano reportado la noche de este domingo ha sido el más largo en lo que va de año. La dirección del viento complicó las cosas llevando las llamas hasta lo más alto de la montaña.

A pesar de que los bomberos voluntarios como forestales y cortafuegos trataron de sofocar las llamas no pudieron. Las mismas se extendieron por todo el territorio seco de la montaña.

Las llamas se prolongaron durante toda la noche y parte del amanecer donde aun hay humo en la zona. El tránsito en la avenida Boyacá mejor conocida como La Cota Mil tuvo que ser desviado por trabajos en la falda de la montaña.

Cabe destacar que las llamas comenzaron en la parte de Los Chorros y el mismo se prolongó. Hasta ahora ha sido uno de los más fuertes en lo que va de año. Las llamas arrasaron con gran parte del terreno.

Desde hace varios años se había hecho trabajos con plantas especiales para evitar el fuego; pero estos trabajos han controlado algunas áreas de la montaña y el incendio estuvo además de cara a la capital.

Me pasan está postal, terrible incendio en el Cerro el Ávila.que dolor , y el régimen como no obtiene ganancias de esto no toma medidas urgentes. #Avila pic.twitter.com/XTV5epxvhM

