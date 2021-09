Este viernes 1 de octubre entrará en circulación la nueva reconversión monetaria con incertidumbre e indiferencias por parte de los comerciantes.

Desde el 2008, se han hecho en el país tres reconversiones monetarias. Y esta vez, el bolívar soberano pasará a ser bolívar digital.

Los comerciantes están indiferentes a un nuevo cambio de moneda, pues la mayoría cancela el sueldo de los empleados con moneda extranjera, para mitigar la inflación y la crisis económica.

Muchos concuerdan que la historia se repetirá y tendremos más inflación otra vez.

Con el transcurrir de las horas, la expectativa de la población crece y no ven con buenos ojos este nuevo mecanismo. Pues, los comerciantes no creen en cambios importantes en la situación económica en general.

Consideran que la eliminación de seis ceros solo servirá para aliviar el peso de la cadena de dígitos en los procesos contables y de manejo de cifras.

Hasta ahora, no hay no hay buenos recuerdos de los procesos anteriores, por ello no se permite alimentar con buenas expectativas un posible cambio positivo en la economía.

Un comerciante en La Concordia, expresó que “Seguimos con el mismo círculo vicioso de eliminar ceros, pero no está funcionando la economía. No hay sueldos dignos, no hay medidas económicas que traten de resolver esta situación, pues lo que hacen es eliminar ceros, pero la situación de la inflación persiste, sin cambios”.

En los negocios, la mayoría reciben pagos en dólares y bolívares. Sin embargo, muchos están a la expectativa de cómo la reconversión va a afectar. Puesto que los precios en divisas no van a cambiar. Aunque hay algunas empresas que han anunciado que subirán diez, quince por ciento, pero no hay nada oficial todavía.

Puedes seguir leyendo: El Aissami: Venezuela tratará de recuperar Citgo y Monómeros

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»