A fin de crear conciencia entre las personas, los usuarios de la red social Twitter inician la campaña “Los niños no se tocan” en Venezuela.

En menos de 24 horas, se han reseñado en los medios de comunicación tres casos emblemáticos que han despertado las alarmas entre los venezolanos; pues es importante frenar la violencia y el abuso infantil a los niños. Esto con el fin de aumentar la sensibilización de la población.

En especial las familias y educadores, sobre la prevalencia de este problema con graves riesgos para la salud mental de las menores, víctimas de este tipo de delitos.

Es por ello que, los organismos de seguridad, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); Policía Nacional Bolivariana (PNB); Policías municipales y regionales están alertas ante las denuncias de las personas si se presenta un maltrato o abuso infantil.

Pero, lo ideal que la protección a los niños y adolescentes provengan desde los hogares; que los padres, en la mayoría de los casos las madres, sepan con quién dejan a los menores de edad; y estén pendientes de cuidar a los pequeños.

Algunos de los internautas, escribieron en la red social que los “No haces nada colocando el listón verde, cuando permites que tú mismo familiar, vecino, o amigo este con una niña de 14 años”. Así que se debe concienciar con la campaña “Los niños no se tocan”.

Así que las recomendaciones es no dejar a los niños y adolescentes con terceras personas, sean o no familia. No obligarlos a besar en la mejilla o ser amigables con conocidos y desconocidos. Tener en cuenta que no deben quedarse con alguien. A ellos se les escuchan, y entienden lo que dicen.

Tres casos que han conmocionado a Venezuela

En menos de 24 horas se han registrado tres casos esenciales, la niña Franyelis Raquel Véliz Rodríguez, de cinco años que fue encontrada dentro de un pozo séptico en el sector Tronconero del municipio Guacara, en el estado Carabobo.

El cuerpo de la niña presentaba múltiples heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo.

El otro caso es que individuos se dedican a la explotación sexual, y captan a niñas de 14 años de edad; obligándolas a prostituirse.

Por último, el abuelo que ha sido tildado en las redes sociales como el “Monstruo de Petare”; porque es acusado de que presuntamente abusó sexualmente de sus nietas. El acusado está detenido y puesto a la orden del Ministerio Público.

Al parecer, lo estaba haciendo desde hace dos años, contra las menores de 16 y desde hace unos meses con la de 6 años de edad.

