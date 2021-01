Insalud suspendió el salario a más de 600 trabajadores y por eso protestaron, este martes 19 de enero, en las inmediaciones de la CHET por el despido injustificado.

En tal sentido, el presidente del Sindicato de la Salud, Carlos Viloria informó que la medida fue arbitraria; ya que la directora de recursos humanos no explicó las razones para suspender el sueldo de los trabajadores.

“Pedimos a la presidenta de Insalud que nos atienda en virtud de que la jefa de recursos humanos le tiene miedo a los sindicatos”, precisó.

Por su parte, una de las camareras en el área quirúrgica del hospital, Mariliz Gil puntualizó que no le han depositado la quincena que son Bs. 650 mil; cantidad que no le alcanza para cubrir las necesidades básicas y mucho menos el pasaje.

“¿Qué hace uno con lo que nos pagan? Sin embargo seguimos luchando, no nos hemos ido, trabajamos y no es justo que no nos paguen”, indicó.

Insalud suspendió el salario a más de 600 empleados y esperan que den repuesta a los trabajadores de lo contrario introducirán sus denuncias al Ministerio del Trabajo.

CHET sin insumos

Por otro lado, los trabajadores de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera denuncian que no cuentan con los insumos necesarios para atender a los pacientes; tampoco hay los recursos para limpiar el nosocomio y persiste la escasez de mecanismos de bioseguridad a pesar que está la pandemia por el COVID-19.

Así lo reseñó, Gregorio Figueroa, “Lo que pasa es que no hay implementos para trabajar: No hay tobos, bolsas de basura ni contenedores. Tampoco nos dan el equipo de bioseguridad”.

También, los empleados deben sortear la suerte del transporte público, pues no hay en el nosocomio. Así lo expresó Yamileh García, quien añadió que “Sólo hay transporte para Tocuyito y estoy sola en quirófano. Me mueven de aquí para allá. Trabajamos con las manos porque no tenemos guantes, no nos dan nada, ni siquiera un tapabocas”.

