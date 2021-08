Los internautas de la red social Twitter critican la discriminación que hicieron, este domingo 29 de agosto, contra una joven discapacitada en una tienda de Balú.

La joven fue identificada como Kelly Ayary y denunció que no le permitieron el ingreso a una de las tiendas de la franquicia Balú; porque estaba en silla de ruedas.

A través de un video, explicó que “Ustedes están viendo ahí a Balú, ¿no? Bueno, yo iba a entrar a comprar y me corrieron porque no se puede entrar con la silla de ruedas. Las personas en sillas de ruedas no pueden entrar a Balú”.

No había visto esto, qué pena da esa gente de Balú. “BALUrdos” https://t.co/4sAeRGBgfr — Mari Montes ❤️⚾️🫓 (@porlagoma) August 30, 2021

Aseguró que la “pararon en seco” en la entrada de la tienda y le alegaron que no podía ingresar. Por lo cual, la joven exigió en la red social que no haya más discriminación hacia las personas con discapacidad.

Discriminación a joven discapacitada en Balú

Tras esta afirmación, los usuarios en la red social sentenciaron el acto discriminatorio; ya que es una violación a los derechos humanos de una persona con discapacidad. Además, acarrea sanciones legales.

En este sentido, un usuario dijo en Twitter que “El establecimiento y la compañía deben ser sancionados de conformidad con las leyes”.

Lamentable que la discriminación de una joven discapacitada, en una sede de la Tienda Balú, ocurra en paralelo con la celebración de los juegos Paralímpicos.

Por desgracia, es la misma anticultura que subestima la cobertura de los paralímpicos.

Temas que ameritan conversación. — Sergio Monsalve (@sergioxxx) August 30, 2021

Otro agregó que, “Qué fuera de lugar. Eso no solo es discriminación, sino violación de los derechos de una persona con discapacidad. Eso acarrea sanciones legales”.

Suspensión de toda la candena de tiendas de Balu hasta que adecuen sus instalaciones para cualquier tipo de persona. Si va en silla de ruedas y hay un segundo piso no deben haber limitaciones para que esa persona en sillas de ruedas llegue a ese segundo piso. ¿Así o mas malo? — QuijoteVe (@QuijoteVe) August 30, 2021

Y otro sentenció que “Esto es una vergüenza, una aberración. No puede ser que en nuestro país ocurran estos casos, que están lejos de ser aislados. El establecimiento y la compañía deben ser sancionados de conformidad con las leyes de protección a las personas con discapacidad”.

1/2 En momentos en q heroicos atletas nos llenan de orgullo con Diplomas y Medallas en #JuegosParalimpicos cuando todos los Venezolanos debemos estar unidos y ayudarnos unos a otros, en Balu @Balumoda se perpetra la más asquerosa de las discriminaciones pic.twitter.com/O2wiYz8iax — AXIOMA.REPORT (@AxiomaReport) August 30, 2021

Joven con discapacidad denuncia que en Balú moda del Centro Comercial Propatria. No la dejaron entrar por ir en silla de ruedas #Inhumanos pic.twitter.com/O2wiYz8iax — AXIOMA.REPORT (@AxiomaReport) August 30, 2021

