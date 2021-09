Este miércoles se llevó a cabo la entrega de Títulos de Garantía de Permanencia Socialista Agraria a 14 mujeres trabajadoras del campo y productoras del estado Carabobo; evento que se llevó a cabo en la sede del Instituto Nacional de Tierras (INTI) y contó con la presencia de autoridades del organismo adscrito al gobierno venezolano.

Nazaret Véliz, jefa de registro agrario de la Oficina Regional de Tierras del estado Carabobo; informó que la actividad tuvo como objetivo principal impulsar y resaltar la labor de la mujer venezolana que trabaja, siembra y produce en el país.

“Estamos exaltando el trabajo de esas heroínas que tenemos en la tierra, que libran la batalla diariamente para que nosotros sigamos en independencia”, agregó Véliz.

INTI entregó títulos agrarios a mujeres campesinas

La funcionaria resaltó que estas mujeres que hacen vida agrícola dentro de la región; y que con su trabajo aportan su granito de arena para el desarrollo e independencia alimentaria del país; van a poder disfrutar de seguridad y legalidad dentro del ámbito productivo.

De esta manera también podrán optar por beneficios económicos, productivos y legales por parte de todos los entes que hacen vida en el Ministerio del Ambiente; para así poder seguir creciendo en su área de producción.

Entre los beneficios se encuentran el acceso a solicitudes de créditos e insumos agroproductivos dentro de los organismos e instituciones competentes. Además, de esta forma las beneficiadas asumen un rol más activo en la sociedad; también se visibiliza y reivindica la figura femenina dentro del trabajo del campo, un área históricamente dominada por hombres.

Por su parte Mary Suárez, jefa del Departamento Legal Agrario del INTI Carabobo, comentó que además de la entrega que estuvo orientada solo a mujeres; también se desplegó otro equipo de trabajadores de la institución hasta Morón, en el municipio Juan José Mora; para hacer entrega de otra cantidad de títulos a beneficiarios de esa localidad.

“Es muy bonito entregarle a una mujer el respaldo para que pueda tener ella la seguridad jurídica de poder producir; de poder mantenerse dentro de su terreno, y que el día de mañana no sea excluida, sino más bien incluida en los nuevos planes que vaya a ejecutar el Ejecutivo Nacional”, comentó.

Labrar la tierra empodera y dignifica

La directora general del ayuntamiento, Ana González, participó en la entrega de los títulos a las beneficiarias; y brindó palabras de felicitaciones y apoyo hacia las presentes.

De igual manera, destacó la importancia legal que representan los títulos; y exaltó el trabajo de cada una de las mujeres que se dedican a labrar la tierra de una forma empoderada y digna.

También dio a conocer que como parte de las políticas de desarrollo del municipio Naguanagua en materia agraria; se agrupan todos los espacios o patios productivos de la localidad.

«Tenemos una zona de carácter especialmente agrícola en Las Trincheras donde gracias al trabajo articulado con el INTI; estamos desarrollando una labor para la formalización de los instrumentos agrícolas les permitan a los campesinos y productores de la zona beneficiarse de contar con las cartas agrarias y así puedan desarrollar mejor su producción»; explicó.

El evento igualmente contó con la presencia de representantes del Banco de la Mujer y Defensoría Agraria.

A seguir luchando

Yulimar Sánchez, una de las beneficiadas en la jornada se mostró bastante agradecida y emocionada por lo que representa para ella ese título.

“Esto me representa que me siento orgullosa de todo lo que yo he logrado y a partir de acá voy a seguir sembrando y luchando por mi tierra”.

También puedes leer: Inician plan integral de mantenimiento en la urbanización Manantial, Naguanagua