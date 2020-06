De acuerdo a la información, este miércoles Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, informó que los cuatro «invasores de la Embajada de Venezuela» en Washington DC, fueron condenados.

Según los cargos imputados, fueron ocupación ilegal y daños causados a la sede diplomática.

Asimismo, el juez principal Beryl A. Howell, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos; consideró que Kevin Zeese, Margaret Flowers, Pino Adrienne y DavidVernon Paul actuaron con privilegios y derechos.

Según la condena impuesta refiere que deben mantenerse al menos a 30 metros de distancia del edificio de la embajada.

De igual manera, no tener contacto con ningún representante del gobierno venezolano reconocido por Estados Unidos; pagar una multa de $ 750. Estar en libertad condicional por seis meses, con un riesgo de prisión si violan cualquiera de los términos enumerados.

Además, según fueron obligados a pagar una multa por evaluaciones especiales. Que se determinará según el Código de Violación de DC en lugar del Código Federal.

Today four invaders to the @EmbajadaVE_USA were condemned by a court of the District of #WashingtonDC, for the unlawful occupation and damage caused to the Embassy. This sentence is, definitely, a new defeat for the Maduro regime, for @jaarreaza and his international mafia. https://t.co/bBVz00tuIR

— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) June 4, 2020