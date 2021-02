El miércoles, durante una entrevista en el programa Vladimir a la 1; Iris Varela, primera vicepresidenta del Parlamento comentó que Juan Guaidó, debe ser detenido por “cometer delitos en flagrancia y usurpar funciones”.

Pues, en declaraciones al periodista Vladimir Villegas, Varela, instó al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio Público; explicar las razones por las cuales no se ha detenido a Guaidó.

Asimismo, el periodista indicó que no hay una orden judicial, para detenerlo «estamos en un estado de derecho«. La respuesta por Iris Valera «sin orden judicial hermano».

Al tiempo, que muestra la Constitución Nacional, citó el numeral 1 artículo 44 “Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor a 48 horas».

Igualmente, en el programa sacó del bolso unas esposas y aseguró que donde encuentre a Guaidó lo detendrá y podrá a la orden del Estado.

“Si lo encuentro, lo detengo y lo pongo a la orden de la autoridad. Donde lo vea lo voy a detener porque está cometiendo un delito en flagrancia”.

Sin embargo, Vladimir le preguntó donde compró esas esposas. Repuesta que generó debates en redes sociales, la primera vicepresidenta respondió «donde venden artículos de defensas personales. Las mande a comprar«.

Del mismo modo, manifestó que Guaidó debe responder por el daño que según le ha hecho al país; y que no puede entender por qué sigue cometiendo delitos, usurpando funciones.

“Es hora de que esta persona responda por el daño que le ha hecho el país pero no puedo entender por qué sigue cometiendo delitos, usurpando funciones. Yo soy la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional y no me calo unos diputados no electos, unos usurpadores de cargo como Juan Guaidó y su pandilla”.