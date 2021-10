Tras la polémica por el videoclip de la canción “Perra” que fue eliminado de la plataforma YouTube; el cantante colombiano J Balvin pidió disculpas. Hasta la madre se pronunció.

El famoso video que salió en las redes sociales, de inmediato fue criticado por los seguidores y no tanto del cantante de reggaetón por su letra y mensaje audiovisual. Al punto que la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez la rechazó por su contenido.

Tras esta polémica desatada en las redes sociales, el interprete se pronunció «quiero pedir disculpas a todos aquellos que se sintieron ofendidos. Especialmente a las mujeres y la comunidad negra. Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido la tolerancia, el amor y la integración”.

Además, que señaló que deseaba era impulsar la carrera de la cantante dominicana «Tokisha»; y empoderarla en una industria, que es manejada por hombres.

De igual manera, aclaró que él decidió eliminar el video en YouTube por las constantes críticas que recibió en tan poco tiempo.

Reseñó que, “Como forma de respuesta y de respeto bajé el video hace 8 días, y al ver que siguieron con las críticas les estoy dando cara, hablando al respecto”.

Por último, se excusó con su madre porque la publicación del video tuvo comentarios negativos y no era su intención.

Alba Mery lo defiende

La madre de J Balvin, Alba Mery, defendió a su hijo y pidió consideración por el error cometido. Pues, sabe que no es perfecto, pero es su retoño.

Detalló que “Cuando yo me enteré, yo lo llamé, lógicamente. ¿Dónde está el Josesito que yo conozco? Esa canción no es… No sé ni qué decir… Ya no seguí viendo el video, pues no veía a mi Josecito por ninguna parte”.

Solicitó al público que no juzguen a su hijo por la canción: “Quizás lo que pasó no representa a mi hijo, uno no puede juzgar a una persona por un solo nombre y tú tienes que escuchar qué pasó (…) Mi hijo se equivocó, definitivamente, pero yo no necesito hijos perfectos”, sostuvo.

