El ministro de comunicación, Jorge Rodriguez superó el coronavirus, según lo dio conocer por su cuenta de Twitter, por donde agradeció a sus seguidores, de estar pendiente de su estado de salud.

Rodríguez, quien también es vicepresidente de Comunicación, encargado junto a su hermana y vicepresidenta de la Comisión Presidencial contra el covid-19; salió positivo el pasado 12 de agosto.

Eso significa que pasó los 15 días de cuarentena de aislamiento; y este jueves dio a conocer que dio negativo en su tes de PCR.

Cabe recordar que varios personeros o gobernantes ha dado positivo por covid-19, como los gobernadores Héctor Rodríguez (Miranda); Omar Prieto (Zulia); Rafael Lacava (Carabobo); García Carneiro (La Guaira).

Además del llamado protector del estado Táchira, Freddy Bernal; algunos alcaldes; el ministro de petróleo, Tareck El Aissami; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, entre otros.

También falleció por el terrible mal el dirigente chavista Darío Vivas, quien murió el 13 de agosto, tras luchar por casi un vez por su vida, por lo que Nicolás Maduro le brindó honores en la Plaza Bolívar de Caracas.

Jorge Rodriguez superó el coronavirus

«Me complazco en informar que he superado, al día de hoy, la infección por COVID-19 que me aquejaba. Me reincorporo así a la lucha cotidiana. Agradezco profundamente las muestras de afecto y los abrazos de tantas y tantos», colgó en su cuenta Rodríguez.

Ese 12 de agosto, Jorge Rodríguez, había informado que se encontraba en buen estado de salud, por lo que se alistaba a cumplir los tratamientos y la cuarentena aislada.

Venezuela cerró el miércoles 26 de agosto con 41.965 contagios, tras los 807 nuevo casos, además de ocho fallecidos para arribar a 351, aunque según los datos del Gobierno, se han recuperado el 78% de los pacientes.

Me complazco en informar que he superado, al día de hoy, la infección x Covid 19 que me aquejaba. Me reincorporo así a la lucha cotidiana. Agradezco profundamente las muestras de afecto y los abrazos de tantas y tantos. Comparto poema del chino Valera Mora, para la sonrisa pic.twitter.com/AqhBeijxVe — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) August 27, 2020

Continúa leyendo: Sube el número de casos de coronavirus en Carabobo pese a normas