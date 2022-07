Compartir

Desde el lunes en la noche el retorno de José Luis Rodríguez a Venezuela es noticia y dio una rueda de prensa en Caracas. Por supuesto, hubo varias preguntas que le hicieron pero supo esquivarlas.

Entre ellas la de sus hijas, su opinión sobre Venezuela y como la ve, además de lo que ha sido la polémica con su hijo no reconocido. El Puma volvió al país pero esta vez destacó que está para vivir su vida.

Recordó que Dios le dio una nueva oportunidad luego del trasplante de pulmón el cual dijo le dio unos años más. Indicó que siempre estuvo alejado del escándalo y que siempre se protegió de eso. “Siempre evité el escándalo, nunca me gustó. Lamentablemente, algunas personas lo impulsan a uno hacia allí».

El cantante de 79 años tenía 12 años sin volver al país, pero se protegió de respuestas polémicas en cuanto a la situación venezolana. Una periodista venezolana que trabaja para un programa de Miami; precisamente le preguntó sobre Venezuela.

La periodista del programa "Primer impacto" de Univisión, @esteninf, le preguntó al cantante José Luis Rodríguez si sintió miedo al regresar a Venezuela. "Ustedes necesitan malas noticias y yo no te la voy a dar", respondió "el Puma". pic.twitter.com/C2LnbS4Ci2 — Darvinson Rojas (@DarvinsonRojas) July 11, 2022

Pero dijo que si ella buscaba malas noticias, el no se las iba a dar y subrayó que el complacía a todo el mundo; y se olvidaba de vivir su vida. Dijo además que el “si” es muerte y el “no” te protege de las cosas.

El retorno de José Luis Rodríguez

Precisamente le preguntaron si temía por algún tipo de represalias a su regreso a Venezuela; pero el cantante de “Agárrense de las manos” dijo que a las agresiones no le responde. Como es conocido poco le gusta hablar del tema de sus hijas.

«A la agresión no le respondí, a la calumnia tampoco. Dejo que todo fluya, que Dios ponga todo en su lugar. Me cuido mucho de eso y de lo que yo pueda transmitir a la gente joven. Nunca me gustó el escándalo ni lo provoqué»; destacó Rodríguez.

El tema de las hijas y el hijo no reconocido, Juan José Rodríguez el cual se hace llamar “El Puma Junior”; ha sido temas que el cantante ha esquivado y dice ahora enfocarse en su vida.

