Una joven noqueó a ladrón que intentó robarle su celular en Argentina

Una joven persiguió y noqueó a un ladrón que intentó robarle su celular en el centro de Mar de Plata, Argentina, en un suceso registrado por los transeúntes.

La víctima, de 20 años, salía de su trabajo cuando resultó interceptada por el ladrón que la sorprendió y le arrebató su teléfono.

En ese momento, comenzó a perseguirlo hasta que, con la ayuda de un grupo de repartidores de delivery alertados por sus gritos y de una amiga que estaba con su auto cerca, lo alcanzó.

En uno de los videos que se viralizó se puede ver cómo la joven, de nombre Brisa, noqueó al ladrón para luego tomarlo al hombre del cuello con la cara ensangrentada.

“Hijo de p… andá a laburar, estoy todo el día encerrada trabajando como para que vos me robes”, se la escucha decir mientras los testigos intentan calmarla. Momentos después se presentaron en el lugar agentes policiales que se llevaron al delincuente.

En un audio de WhatsApp que también recorrió las redes sociales se puede oír el relato de la víctima: “En tres segundos, el vaguito vino, me sacó el teléfono y salió corriendo con todo por Mitre y después dobló en Rivadavia”, sostuvo según consignó el medio local 0223.

Durante mucho tiempo practiqué artes marciales

En declaraciones a medios locales, Brisa indicó que durante mucho tiempo practicó artes marciales: “Mi primera reacción resultó darme vuelta y correrlo. Había gente que estaba ahí y me pudo ayudar a agarrarlo”.

“Uno está todo el día laburando en el local, en pandemia, con el sueldo reducido, y este chabón en tres segundo se llevó la mitad de mi sueldo. Estoy enojada pero contenta porque recuperé el celular”, sentenció .

Asimismo completó: “Cuando me robó, me crucé a una compañera de trabajo en auto y lo perseguimos. Me bajé del auto y le golpeo la cabeza y le seguí golpeando, me dio mucha bronca e impotencia, yo salía de trabajar y me arrebató el celular. No me arrepiento de ello. Estoy orgullosa y espero que este chico no vuelva a robar”.

