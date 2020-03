Las praderas del Magallanes estarán cuidadas desde el primer día con Juan Vicente Infante. El patrullero llegó en cambio desde Tigres de Aragua por el serpentinero Dedgar Jiménez. Es el primer movimiento naval de cara a la 2020-2021.

Probablemente Juan Vicente Infante, venga también a ser el primer bate del Magallanes. Este año el equipo pretende alcanzar mejores puestos que la zafra pasada. Ya con esta contratación demuestran el trabajo que se está haciendo.

“Infante es una jugador que fortalecerá el outfield. Con él podemos, contar desde el primer día de temporada», informó la comisión deportiva. En la campaña pasada Magallanes no tuvo buen papel sobre todo en los jardines.

Juan Vicente Infante desde el primer día

Para noviembre próximo desde el primer día el jardinero le pondrá pimienta al equipo. Se espera mucho de este patrullero por su calidad a la hora de jugar. Conoce del beisbol a pesar de su edad y es un líder en el campo.

Con los felinos de la Calle Campo Elías estaba desde el año 2018. Ahora en las filas del Magallanes espera dar todo por el equipo. La llegada de Juan Vicente Infante fortalecerá el club naval. Como también espera ganarse la fanaticada del equipo.

“Cuando me enteré del cambio me dio felicidad y satisfacción. Mi abuelo Tobías antes de morir me dijo que quería verme con el uniforme del Magallanes. gracias a él me inicié en el béisbol porque fue quien me llevó al campo desde compotica”, dijo el patrullero.

De Zaraza a Valencia

Este rápido jugador viene a poner el extra con Magallanes a lucirse en el campo. Es una de las adquisiciones que va a dar que hablar. Juan Vicente Infante va a dar mucho con los navales para la temporada próxima.

Su nombre ya empezó a sonar es nativo de Zaraza en Guárico. Por ahora espera ser contratado por Industriales de Tijuana en México. El año pasado estuvo con los Tigres de Obregón, en el beisbol del país azteca.

