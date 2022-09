Compartir

Juanes y el concierto suspendido en Caracas no ha dejado de ser noticia desde hace semanas. Este jueves en una entrevista a la agencia AFP el interprete de La Camisa negra habló del polémico tema.

Dijo que no quería estar angustiado y quería disfrutar del concierto, comentó que había querido venir a Caracas. Lo pensó ya que otros cantantes con los que había hablado dijo que les había ido bien.

“No quería estar angustiado”, señaló el cantante que en sus inicios como artista visitaba siempre Caracas; incluso llegó a hacer conciertos en compañía de otros personajes del mundo del espectáculo.

“Yo no quiero estar en un concierto angustiado, pensando que algo le va a pasar a la gente o a mí. En esas circunstancias no vale la pena. Para mí eso es algo sagrado: cantar y disfrutar de un concierto. Creo que no está la situación todavía para eso”, dijo Juanes.

Muchas personas querían ver a Juanes en Caracas en el concierto que estaba pautado para el 4 de noviembre en el CCCT. Pero este estimó que por ahora hay que pensarlo para volver a pisar suelo venezolano; y que no hay una fecha para poder volver.

Hay que esperar la contesta que seguro dará el dirigente de la tolda roja, Diosdado Cabello. El político calificó de inmoral al cantante por venir a dar un concierto en Venezuela luego de sus declaraciones en torno a Venezuela.

En la entrevista el cantante recordó el polémico concierto organizado por políticos de la derecha en la frontera. Dijo que fue algo muy desagradable esa presentación.

