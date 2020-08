Enfático y con energía Kiko Carlos Villagrán dijo no saber nada de la cancelación del Chavo. El pasado fin de semana surgió un problema por los derechos de autor de la serie. Televisa y la familia de Roberto Gómez Bolaños entraron en disputa por los derechos.

Pero el niño mimado de la Vecindad de Chavo, mejor conocido como Kiko Carlos Villagrán dijo no saber nada. Comentó que tiene años que Televisa no lo llama como tampoco tiene contactos con la familia de Chespirito.

“Pues lo quitaron el programa, de la noche a la mañana y supongo que el móvil también debe ser el dinero. A todos nos cayó de sorpresa porque fue de tajo, a todos”. Dijo el comediante sobre El Chavo, al programa Sale el Sol de Radio Fórmula.

Kiko Carlos Villagrán no sabe nada

Dijo no tener contacto con la familia de Chespirito acerca de lo sucedido con El Chavo. “La verdad no la se, conmigo no se comunica nadie de Televisa ni tampoco el hijo de Chespirito. Entonces no sé realmente por qué tomaron esta decisión tan drástica”.

Comentó que el motivo no lo sabe acerca de a salida del aire de la serie que se transmite en varios países. “El Chavo lleva 36 años en Brasil, aquí llevamos 50 años con el programa, ya medio siglo y de repente pum ya se acabó, lo sacaron”.

“A Roberto Gómez Bolaños varias veces intenté hablarle, pero realmente no me recibió la llamada. No me decía nada malo ni nada, pero no me recibía la llamada y cuando no te recibe la llamada pues dejas de intentarlo, ¿no?”. Dijo sobre El Chavo.

Pocas regalías

Kiko Carlos Villagrán dijo percibir algo de dinero por el personaje en la vecindad. Roberto Gómez Fernández y el grupo Televisa mantienen ahora una disputa por los derechos de autor. El programa salió del aire a nivel mundial.

“Son transmisiones de la ANDI, osea a los que interpretamos a los personajes, en ese aspecto. Sí y también en Argentina obtengo regalías por la misma razón, pero son muy pocas, no afecta tanto”.

