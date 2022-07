Compartir

La actriz mexicana, María Antonieta de las Nieves, famosa por su personaje de La Chilindrina, participará en la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, «Chespirito»; informó Venezuela News.

En una entrevista para un programa mexicano, confirmó que llegó a un acuerdo con Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante para ser parte de la historia.

En este sentido, detalló que tuvo un acercamiento con Gómez Fernández que ayudó para resolver malentendidos; y para hablar sobre su aparición en la serie.

«Yo de aquí hasta que termine la historia de Chespirito quiero estar al aire junto con él”, señaló.

La Chilindrina participará en la serie de Chespirito

Por otra parte, la actriz aclaró que actualmente se encuentra bien de salud.

“Era una infección que yo traía en la muela, que se me pasó al estómago, a las piernas, a los riñones, a todos lados y bendito sea Dios me encontraron qué tenía. Estuve sin trabajar dos meses, para que yo haya dejado de trabajar dos meses después de 50 años de La Chilindrina y 40 en los espectáculos sí me debo haber sentido muy mal”, comentó.

