Eugenio Suárez llegó al campo de entrenamiento de los Rojos de Cincinnati con el mayor optimismo. Su meta es clara para este 2021 luego de un año de encierro por la pandemia; quiere despachar 50 jonrones este año.

Para nadie es un secreto que el año pasado con los estadios vacíos los beisbolistas no tuvieron el mismo alcance. El pelotero venezolano Eugenio Suárez es uno de ellos pero espera mejorar sus números con los Rojos.

En 2020 el pelotero participó en un total de 57 encuentros con 198 veces al bate, 15 cuadrangulares además de 38 fletadas. Sumó 40 hits pero se ponchó en un total de 67 oportunidades; en 2019 comandó el departamento negativo de ponches.

Eugenio Suárez más delgado y en mejor forma

Destacó el pelotero criollo que llega con mejor forma física que el año pasado luego de una temporada de entrenamiento. Bajó un total de 15 libras de peso dejó de comer carne, arroz y pasta; ahora su dieta es pollo, pescado y quinoa.

“Ésta es una nueva versión de mí. Trabajé tan duro en el invierno que quiero ver qué resultados me trae todo ese trabajo duro. Creo que éste será mi año. Este año será mejor que el año pasado”. Dijo Eugenio Suárez.

Atribuyó su bajón ofensivo del año pasado a la falta de su familia en las tribunas. La pandemia cambió la estructura de las mayores y el pelotero mandó a poner sus fotos en las tribunas; esto para buscar mayor inspiración.

“Para mí, fue más duro porque mi familia no estaba conmigo. Quería a mi familia de vuelta, quería ese apoyo y quería el apoyo de los fanáticos”, dijo Suárez. Este año el pelotero de 29 años quiere rendir para los Rojos; además de estar con su familia.

“Mi cuerpo ahora mismo se siente bien. Me siento súper saludable, y quiero seguir así y no perder mi poder”, dijo el pelotero. “Incluso si pierdo peso, no creo que vaya a perder mi poder. Mi poder está ahí y me siento sano”.

