La noche del lunes 6 de septiembre el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava anunció la creación del Plan Rumildo. Con el fin de poner orden en las autopistas en torno a la velocidad; como respetar las leyes de tránsito entre otros.

En una reunión con la presidenta de Invialca, Dina Castillo destacó de este nuevo plan el cual empezará por las autopistas; para luego expandirse por las calles y avenidas de los 14 municipios de la entidad.

El personaje de Rumildo se creó en el gobierno de Luis Herrera Campins; y se hizo mediante el extinto Ministerio de Fomento como una forma de implementar la educación vial. Precisamente es lo que quiere exponer el gobernador en la entidad. Dicho personaje era interpretado por el actor Julio Hung y los vídeos pueden verse en youtube.

Plan Rumildo para Carabobo

Resaltó el mandatario de la entidad carabobeña que primero se va a hacer una campaña de concientización; y luego las normas van a ir con todo. Con el fin de que las personas respeten las leyes de tránsito.

“Contra los infractores. Eso incluye policías y cuerpos de seguridad q también tienen q ayudar. Vamos a ser inflexibles ya verán. Guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado. Ya saben no quiero a nadie abogando por ningún infractor y si es amigo mío o familiar mío y me llaman para salvarlo la pena o multa debe ser doble”, resaltó el mandatario a través de su Instagram.

La entidad también ha estado en los primeros lugares por accidentes de tránsito; como a diario vemos a personas que manejan como quieren. Además de eso hay personas que manejan en exceso de velocidad.

El orden en las vías

Como todos sabemos nuestra entidad carabobeña consta de varias autopistas; entre ellas Autopista Regional del Centro, además de la Valencia Puerto Cabello; Puerto Cabello-Morón. Como también la Autopista Sur Campo de Carabobo; Autopista del Este entre otros.

Es por ello que el mandatario busca de que dichas normas puedan evitar los accidentes; y se anuncia que será severo contra aquellos que infrinjan las leyes. Es conocido de los accidentes que se han visto en la entidad en las últimas semanas.

