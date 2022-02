Compartir

Las personas que lancen basura en zonas residenciales serán castigados con una multa dijo el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava. El primer mandatario se refirió a un terreno en Mañongo el cual poco a poco se ha ido llenando de desechos.

Dijo Lacava que les montará cacería a los que lancen basura y les dará castigo en base a las ordenanzas que hay en la ciudad. El llamado es a los habitantes de los 14 municipios para que no ensucien espacios.

Destacó Lacava que las personas han convertido el terreno detrás del Centro Comercial Sambil en un basurero; a través de su cuenta en Instagram dejó el mensaje a estas personas que se la pasan lanzando desechos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafael Lacava (@lacava10oficial)

El mensaje del gobernador Lacava se hizo viral en las redes sociales y se espera que las personas de verdad cumplan con lo solicitado. De igual modo, las personas pueden apoyar la campaña de no ensuciar, grabando a los que lo hagan.

Basura en las zonas residenciales

“Ya lo saben, les voy a montar una cacería, y me los voy a llevar presos”, destacó Lacava. Dijo el gobernador que estaba guardado en casa; “no voy a decir lo que tenía porque no me van a creer”, dijo.

