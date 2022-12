Compartir

Arturo y Carlos estaban hablando de beisbol aquella madrugada de 2007 cuando vieron unas sombras en el estacionamiento del centro comercial. Se quedaron helados al ver como unas figuras caminaban por el solitario espacio.

“Compa vio lo mismo que yo”, preguntó Carlos… decidieron ir al lugar pero en plena ronda no encontraron nada. Vieron como las figuras aparecían en otro video subiendo a toda velocidad por las escaleras del centro comercial.

Otras noches, Arturo salía a hacer la ronda en el estacionamiento subterráneo cuando sintió que alguien a lo lejos dentro del mismo lugar silbó. Le llamó la atención y se acercó al lugar y sintió una brisa fría.

No prestó atención y regresó rápidamente a la oficina para estar pendiente de las cámaras cuando volvió a ver unas sombras en el estacionamiento. Las mismas se movían rápido en el lugar.

A estas no se les veía formas eran como unas sombras que se movían rápidamente. “Yo salí y no vi a nadie, me pareció extraño esto”, dijo Arturo. Mientras que Carlos otras noches sintió la misma brisa fría en el lugar.

Las sombras del estacionamiento

Unas semanas después en el mismo centro comercial sonaba el teléfono interno y al contestar no hablaba nadie. Les llamaba la atención debido a que en el lugar no había más vigilantes. “Solo estamos usted y yo compañero, no entiendo esas llamadas”.

Otra noche mientras Arturo hacía la ronda por el centro comercial, escuchó unos pasos como si corrían en uno de los pisos. Pero al llegar al lugar no vieron absolutamente nada, incluso hubo golpes a los vidrios cercanos.

Carlos y Arturo fueron removidos del centro comercial, pero los vigilantes nuevos también escucharon voces, personas caminando y hasta murmullos en dichos pasillos.

