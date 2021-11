De nuevo, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) hizo una remontada memorable y logró llevarse el Gran Premio de Fórmula Uno de Brasil, que se llevó a cabo este domingo 14 de noviembre en Sao Paulo.

Arrancando en la décima posición, y con una sanción de cinco plazas, Hamilton remontó y sacó su poderío escalando en posiciones hasta superar en la vuelta 59 de 71 a Verstappen.

Mientras que, el finlandés Valtteri Bottas, su coequipero en Mercedes, completó el podio.

Increíblemente, siete veces campeón del mundo, recortó la distancia de 21 a 14 puntos ante el neerlandés y obtuvo la sexta victoria de la temporada.

Verstappen tiene 332,5 puntos contra 318,5 de Hamilton y aún faltan disputarse tres Grandes Premios para el final de temporada -Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Hamilton detalló que, «¡Qué carrera! El equipo hizo un gran trabajo, Valtteri hizo una gran labor. Con las sanciones, este es el fin de semana de carrera más difícil que he tenido».

Until today, no driver had won from further back than P8 on the grid at Interlagos 🏆@LewisHamilton started P10 today 🚀#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/d6d8K9epb3

— Formula 1 (@F1) November 14, 2021