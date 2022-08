Compartir

Las lluvias en Magdaleno causaron caos en calles y viviendas, el viento fue fuerte el lunes en horas de la tarde. El aguacero dejó a varias viviendas sin techo, calles afectadas y varios árboles caídos.

El servicio de electricidad se vio interrumpido en el pueblo ubicado al suroeste del estado Aragua. Las autoridades de Protección Civil como del gobierno regional visitaron el martes la zona afectada.

Desde hoy miércoles se encuentran trabajando tras las intensas lluvias que cayeron en esta parte del centro del país. La avenida principal del pueblo, como las secundarias se vieron con bastante agua.

Las ráfagas de viento afectaron también algunos pequeños negocios de ventas de muebles que hay en la zona. Personal del gobierno municipal de la alcaldesa Anahís Palacios estuvo en toda la zona inspeccionando.

El sur de Aragua desde hace tiempo no recibía los fuertes embates de la naturaleza y calculan que el aguacero ha sido uno de los más fuertes. “En esta zona casi no llueve pero llovió en un día lo que no ha llovido todo el año»; dijo Fernando Farías, habitante de Magdaleno.

⚠️🌧🌬 #Clima (30/08) #Aragua Sorprendentes las imágenes que nos llegan gracias a los pobladores de #Magdaleno. Esto ocurrió ayer 29 de agosto en horas de la tarde. #30Ago ✍🏻 @andrearochap pic.twitter.com/oh6T1wUfj5 — Información Vial (@InformacionVias) August 30, 2022

Lluvias en Magdaleno

Las autoridades siguen desplegadas ayudando a la comunidad, por ahora las ventas de muebles en el sector han sido detenidas por unos días. Carlos Pérez Ampueda, Viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil estuvo en el área.

