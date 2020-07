Las circunstancias que podrían enfrentar los colonos interestelares todavía se mueven en el terreno especulativo. Sin embargo, es así como se pueden precisar las posibles eventualidades que entrañan los viajes al espacio. Un nuevo estudio ha arrojado luces sobre una de estas contingencias apoyándose en el campo de la lingüística.

El tiempo en cubrir las enormes distancias que implican estos viajes impactaría de forma crítica sus idiomas. Así lo plantea el estudio de los lingüistas Andrew McKenzie y Jeffrey Punske. Los resultados fueron publicados en Acta Futura, una revista de conceptos avanzados de la Agencia Espacial Europea.

Colonos interestelares generacionales

De no encontrar la manera de manipular el espacio tiempo, los colonos interestelares deberán emprender viajes de miles de años. Sea cual sea el método de viaje, el tiempo de viaje resulta abismal. Sólo para llegar a Próxima Centaury ,la estrella más cercana a nuestro sistema solar necesitarían épocas enteras. El tiempo oscilaría entre 19.000 y 81.000 años según un cálculo de Universe Today.

Si tampoco se desarrolla una tecnología para conservar vivos a los astronautas durante esos enormes lapsos temporales, la opción será generacional. Esto es, los colonos interestelares nacerán, crecerán y morirán en su nave hasta que sus descendientes lleguen a su destino. Es allí donde entra en juego el problema del lenguaje.

El idioma será otro

De acuerdo a las proyecciones del estudio, el lenguaje evolucionará durante las generaciones que se desarrollen durante el trayecto. Las comunicaciones probablemente serán cada vez más esporádicas a medida que la nave interestelar se aleje. McKenzie y Punske creen que para cuando la nave llegue a su destino, el idioma será otro.

Los colonos interestelares habrán desarrollado un idioma completamente diferente al que se hable en la Tierra. A esta condición se le sumaría el hecho de que en nuestro planeta los idiomas también habrán evolucionado.

Lenguaje evolucionado

¿Cuán diferente sería el lenguaje? En Universe Today han empleado un simulador online llamado Onset que usa algoritmos para tratar de extrapolar la evolución del inglés. En ese simulador han introducido la siguiente frase: Hello friend, glad to meet you. Take me to your leader, please. (Hola amigo. Encantado de conocerte. Llévame ante tu líder por favor.)

Esto es lo que Onset calcula que pasará con una frase tan sencilla como esa al cabo de veinte generaciones: Helluhuh fret, goot tu’uh be’yat yu. Took be’ye to’o u’ul ley’eru, pley’yaz.

A fin de evitar esta situación de incomunicación en los colonizadores interestelares los autores del estudio recomiendan lingüistas en la tripulación. Además proponen el estudio de la lengua y los idiomas para las generaciones que vivan en esas naves.