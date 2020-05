La pandemia del coronavirus ha puesto a todos en grandes apuros, desde la cancelación de clases; hasta lo que muchos consideran un bajón económico sin precedentes. El confinamiento ha hecho que las personas desarrollen actividades que tenías suspendidas por falta de tiempo, una de estas actividades es la alternativa tecnológica llamada Ludo Parchis; esta se ha convertido en el preferido de las familias en tiempos de crisis. El Ing. Saul Ameliach en su página web nos da nuevas alternativas para pasar estos días de confinamiento.

Lo interesante y por lo que es un récord en descargas, es que puede ser jugado desde abuelos hasta niños; verdaderamente un juego que ayuda a distraer la mente y a unir familias y amigos.

Ludo Parchis

Lugo Parchís, es la versión digital y mejorada del juego de mesa que todos conocen. Un juego que ha mantenido a más de uno entretenido mientras pasa la cuarentena en casa, y que se ha convertido en la aplicación número uno en descargas en países como España, Colombia y México.

La creación de este juego es obra de dos amigos ingenieros de Bagalore, India, Govind Agarwal y Afsar Ahmad; que decidieron darle vida en febrero de 2017 a la empresa Gameberry Labs, dedicada a la creación de juegos móviles con la intención de construir «juegos sociales de clase mundial con los que las personas adorarían envejecer, como es el caso de Parchís», explica Sahana, quien además resalta que esta fue la primer creación de la compañía y con la que se levantaron y lograron dar empleo a mucha personas.

Aunque la aplicación se encuentra habilitada para ser descargada desde el 2017, fue hasta el 2020 cuando tomó mayor fuerza. En un estudio, realizado por la organización, encontraron que este juego saltó al número 1 (categoría juegos) tanto en la App Store como en la & Play Store en España. Además, alcanzó el 3 puesto general en este país. «Esto significa que la gente en España está eligiendo nuestro juego sobre compañías como Netflix», afirma Ahmad.

Son alrededor de 10 a 15 personas las que están frente al mantenimiento de esta herramienta, puesto que en un solo día se presentan hasta 4 mil descargas.

Así que si no lo has descargado, no esperes más y únete a la mesa para que otros no te lo cuenten.

Fuente: El espectador