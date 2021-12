Compartir

















El político Luis Florido, excandidato a la gobernación del estado Lara por la oposición se hizo viral por un curioso vídeo. En la grabación se ve al exdiputado sin camisa mientras una mujer pasa unas hojas por su cuerpo.

Destacó el político que no se tratan de brujerías que esa es una terapia que está haciendo por su salud. La dama le pasa unas hojas por el pecho y brazos, mientras él se encuentra en posición de “despojo”.

“Por cierto, hoy me tocó terapia con Ortiga (pringamosa), muy dolorosa, arde y pica y es para estimular el sistema inmune. No es fácil pero necesario”; destacó el excandidato a la gobernación larense.

Así se planifica la nueva estrategia de la oposición venezolana: pic.twitter.com/jmD0RQlkVJ — Enderson Sequera S. (@endsequera) December 14, 2021

En su cuenta de Instagram agregó el político que todo eso es un conjunto de pasos que está haciendo para mejorar la salud. También en su cuenta de Instagram dijo que busca minimizar el uso de pastillas.

“Un alto en el duro camino de la política para mejorar mi salud. La técnica en esta clínica Holística se basa en el ayuno terapéutico; la meditación diaria, y las terapias naturales en su mayoría, que evitan el uso de pastillas”; comentó el político en un vídeo.

Luis Florido se le subió la tensión

Por supuesto, el stress que dijo tener hizo que la presión arterial se le disparara. “A mí me pasó yendo a Barinas, me subió fuertemente la tensión y me paré en una clínica; la doctora mandó exámenes y luego quedamos perplejos de la cantidad de alteraciones”, comentó.

El político expresó que se encuentra en una hacienda donde busca tener su salud al 100%. No sabemos que camino tomará ahora en la palestra política del país.

Sigue leyendo ahora en nuestro portal:Falso médico en Carabobo capturado por las autoridades

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»