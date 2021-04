El actor venezolano Luis Gerónimo Abreu niega acusaciones de abuso sexual realizadas en su contra por una usuaria en redes sociales.

El artista publicó en su cuenta de Instagram un video, en el cual negó esta acusación, «Están diciendo que yo, de alguna manera, chantajeé a una mujer para tener relaciones sexuales. Niego rotundamente esas acusaciones. Yo jamás obligaría a una mujer a hacer algo sin su consentimiento. Jamás».

Según una mujer, que prefirió mantenerse en el anonimato, hace 24 años coincidió con Luis Gerónimo Abreu en una producción televisiva.

Contó en las redes sociales que supuestamente, compartió con varios compañeros; pero al finalizar una grabación, el actor la llevó a su casa y en la vía la obligó a “tener relaciones sexuales en su carro”.

Ante esta vil acusación, Luis Gerónimo Abreu afirmó que no existe coherencia en los datos proporcionados, hay muchos que son mentira.

El actor precisó que «Dice que ese hecho sucedió hace 24 años y que a los 6 meses de ese supuesto hecho me vio con Claudia, grabando en cierta quinta. Yo conozco a Claudia desde hace 16 años. Hace 24 años no sabía ni siquiera que existía Claudia La Gatta. Dice también que pensó en ir al día siguiente a la oficina del canal a hablar con la productora, pero que le dio miedo que no le creyeran. Ese unitario no lo produjo Venevisión. Lo produjo una productora independiente, o sea que la productora no estaba en Venevisión».