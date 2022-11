Posteriormente, las condenas contra Lula fueron anuladas por la corte.

Los dos aún no estaban casados, pero Janja figuraba como «familia» en la lista de personas autorizadas a visitar a Lula mientras estaba preso. Y ella iba todos los días, contó Lula después.

«Ella vivía en Curitiba y me llevaba un poco de comida todas las noches. No me dejaba mandar mi ropa a lavar, la quería lavar en su casa», dijo el expresidente en una entrevista en 2021.

Amor oficial

«Cuando salí, pensé: ‘No hay caso, creo que realmente me voy a tener que casar con la niña'». De 56 años, Janja tiene 21 años menos que Lula.

En las fotos del expresidente saliendo de la sede de la Policía Federal en 2019, Janja apareció por primera vez públicamente a su lado. Y ya no se apartó.

Los dos se mudaron a un apartamento en el Gran São Paulo y la socióloga comenzó no solo a aparecer en las fotos sino en actos políticos, en los viajes, en reuniones estratégicas del PT y en la precampaña presidencial.

Lula comenzó a mencionar con frecuencia a su esposa, cuya juventud respecto al ahora presidente electo ayudó a traer la idea de salud y jovialidad a la campaña del PT.