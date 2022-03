Compartir

Un hombre identificado como Josué García, alias “El Tortolita”, murió el pasado fin de semana en asalto a un autobús de pasajeros en Guatemala y su madre pide justicia.

“Mi hijo se levantó temprano a asaltar los buses, como siempre, pero me lo mataron. No le hacía daño a nadie, no le disparaba a nadie, sólo los asaltaba»; dijo la mujer según el medio local, CDN Guatemala.

El Tortolita y Vidal Alfredo Barillas Herrera se subieron el sábado a un colectivo de transportes Esmeraldas; pero cuando intentaron asaltar, uno de los pasajeros que iba armado disparó contra “El Tortolita”, quien murió en el acto. Barillas alcanzó a bajarse del transporte, pero al intentar escapar se le dobló el tobillo.

“Barillas Herrera, cuando bajaba del autobús observó las unidades de la Policía Nacional Civil y en su intento de huir sufrió un doblón de tobillo, por lo cual, fue necesario la atención médica, con su respectiva custodia policial”, explicó la policía a los medios.

En el interior del autobús la policía encontró el cuerpo de El Tortolita. El pasajero que frustró el asalto ya se había retirado.

Madre de ladrón asesinado pide justicia

La madre de El Tortolita se presentó en el lugar y se quejó porque mataron a su hijo que “sólo se dedicaba a asaltar”.

La policía confirmó que el sujeto tenía antecedentes criminales y había sido detenido en el pasado por los delitos de robo, portación de droga para el consumo y extorsión.

Noticias24 Carabobo

También puedes leer: Vacuna Sputnik V también es efectiva en pacientes con VIH

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»