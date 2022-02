Este viernes el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó al menos 14.3 millones de bolívares destinanos a la ejecución de 155 proyectos en Vargas, con el fin de «mejorar la calidad de vida» de su población.

Durante un acto en el Estadio Jorge Luis García Carneiro, ubicado en Macuto, el Jefe de Estado indicó que resultán «muy importante dar estos pasos» para «afrontar los problemas que tiene el pueblo y resolverlos».

Asimismo, el mandatario venezolano pidió a su gabinete de gobierno “romper con el burocratismo”; y reiteró que los diversos problemas que presenta el país se generaron por las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional.

Sin embargo, Maduro indicó que Venezuela presenta otros problemas creados por el «desgaste que genera el burocratismo y la corrupción de funcionarios que están al frente de cargos y no le cumplen al pueblo».

«Debemos ir por ellos, estén donde estén, mano de hierro al burocratismo, a la corrupción, a la indolencia, a la irresponsabilidad. Tenemos que ir con las dos manos de hierro, tengo fe y confianza en que este representa el método correcto para cambiar todo lo que se necesita cambiar en Venezuela», sostuvo.

Finalmente, Maduro instruyó al gobernador de Vargas, Alejandro Terán; al gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez; y a la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, construir un modelo de gobierno que implique la «reestructuración orgánica de todos los gobiernos regionales y municipales».

«Les doy siete días para que me construyan un conjunto de ideas que me ayuden a revolucionar el Estado venezolano (…) Vamos a arrancar a la región capital. De los recursos ustedes no se preocupen, me lo dejan a mi, yo voy pariendo», sentenció.