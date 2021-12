Compartir

















Maduro y Nacho una vez más son noticia y es que el presidente ayer en su alocución dijo que el artista quería reunirse con él. El cantante e integrante del dúo con Chyno al parecer le pidió al mandatario un permiso para visitarlo.

El Jefe de Estado destacó que queda descartada una reunión con el artista y compositor. Expresó Maduro que los artistas han regresado a Venezuela porque en Miami no son famosos; y por eso están volviendo.

Aprovechó para decir que los conciertos se han dado en Caracas son muy buenos y positivos; pero que se pongan el tapabocas para evitar casos de COVID 19. Resaltó el concierto del artista español Diego Cigala.

Maduro y Nacho otra vez en polémica

Comentó que Nacho le pidió reunirse, hasta ahora el cantante no ha emitido respuesta de lo dicho por el mandatario. Ya ellos hace unos habían tenido un impasse cuando el artista lo invitó la oposición; para el parlamento.

«¿No se dan cuenta cómo han regresado los cantantes a Venezuela? Por ahí va a cantar Nacho en estos días. Nacho volvió al régimen, ¡qué bueno, bienvenido! No me voy a reunir contigo. Me pediste una reunión, no me voy a reunir contigo», enfatizó el mandatario.

Todos esperan el próximo capítulo de esta petición del artista; Nacho tuvo palabras fuertes para el gobierno hace unos años cuando tuvo problemas con el pasaporte; incluso tuvo tiempo radicado en Colombia.

Venezuela está bonita

Dijo que los venezolanos que habían pedido invasión para Venezuela están regresando al país. Comentó el mandatario que el país está bonito, limpio e impecable y por eso todos quieren volver.

Recordó que esas personas que ahora están regresando que le habían deseado a él lo peor para el país; que desde 2018 hasta el 2020 le escribían lo peor por redes sociales.

