Navegantes del Magallanes dejó en libertad al campocorto Ronny Cedeño que tendrá la oportunidad de ir a otro club. El porteño que llegó en cambio desde Tigres de Aragua quedó cesanteado por los navales.

La salida de Ronny Cedeño del equipo al parecer fue por una petición de Carlos García. El campocorto era uno de los mejores bateadores del equipo aunque el año pasado no rindió lo suficiente.

«Tengo una buena historia con Ronny Cedeño. Ambos compartimos en Pittsburgh. No dudo que en otra organización de la liga puede tener mayor continuidad». Dijo en una entrevista el piloto de Magallanes Carlos García en cuanto al campocorto.

Ronny Cedeño en libertad

La noticia no cayó muy bien en los fanáticos del equipo que veían en el campocorto al pelotero de experiencia. Hoy no se ha conocido si otro equipo invite al pelotero de experiencia a sus filas.

Ronny Cedeño es uno de los jugadores más rendidores en los equipos en los cuales ha militado. Aun se desconoce si otro club como Tigres, Leones, Tiburones o Caribes lo inviten al campo de entrenamiento.

»Yo respeto las decisiones de los gerentes porque esto es un negocio. Lo único que le comenté a Luis Blasini cuando me dio la noticia fue que me hubiera gustado que me la participara antes; para yo tener tiempo de buscar otras opciones. No un día antes de las prácticas”, comentó el campocorto en Triángulo Deportivo.

Muchas personas en redes sociales criticaron la salida del campocorto y culparon a Carlos García por el hecho. Hasta ahora es una de las posiciones más privilegiadas en el equipo y en el beisbol profesional.

Peloteros jóvenes

Carlos García llega a Magallanes y desde ya asoma la posibilidad de estar con peloteros jóvenes. Desde la última oportunidad del «Almirante» con Magallanes tenía ese proyecto en mente. Probablemente debido a eso es la salida del campocorto.

El campocorto bateó para .290 de promedio con el equipo, ligando 356 hits, un total de 58 tubeyes con 21 jonrones. Anotó el porteño un total de 109 carreras, cuenta con 15 años en la LVBP.

No es la primera vez que los peloteros famosos salen de Magallanes. El mismo Carlos García lo dejó en libertad el equipo en la temporada 1998-1999. En ese tiempo era el campocorto estrella y regular de los Navegantes.

Sigue leyendo:El Almirante Carlos García será el mánager de Magallanes