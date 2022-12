Compartir

Guiados por una gran actuación de Érick Leal en el montículo, los Navegantes del

Magallanes consiguieron un triunfo vital en su último encuentro ante Bravos de Margarita

7 carreras por 1 en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto.

Con este resultado, se afianza en el cuarto lugar al conseguir 26 victorias y aseguró al menos jugar el comodín en caso de que sea necesario, pues a los filibusteros les restan

sólo cinco encuentros, cuatro de ellos en condición de home club.

El pitcheo naval liderado por Leal, mantuvo a raya a la ofensiva margariteña y le permitió

soltar apenas tres imparables en todo el encuentro. El abridor completó otra gran salida,

luego de trabajar por espacio de 6.0 entradas, permitiendo una sola carrera. Por su parte,

Wilking Rodríguez, Alexandro Tovalin y Enderson Franco hicieron el trabajo con un gran

relevo.

“Siempre lo he dicho, tengo un equipo que siempre me protege. He tenido unos

juegos que no han sido normalmente los que yo lanzo, pero siempre he tenido el

respaldo de mi equipo que me ayuda y ganamos esos juegos, es algo que significa

mucho para mí”, declaró Leal. “Me concentré en estar agresivo con todos mis

pitcheos y dejar que todo fluyera. En los días malos que tuve pude aprender y pude

salir de esa negatividad que tenía, gracias a los coaches”, fueron las palabras del

serpentinero.

Por su parte, la ofensiva filibustera hizo el trabajo ante un Dimitri Kourtis que no tuvo su

mejor noche, factor que los turcos aprovecharon para propinarle cinco rayitas en tres

entradas completas.

Edwin García, Luis Torrens, Maikel Serrano, Robinson Chirinos y Rayder Ascanio fueron

los encargados de remolcar seis de las siete rayitas limpias que anotó el conjunto naviero,

pues sólo una entró por wild pitch.

De esta manera, la nave vuelve a sacarle juego y medio de diferencia a su perseguidor,

Bravos de Margarita. Cabe destacar que a los isleños les quedan aún ocho compromisos

por disputar.

Con el zurdo Félix Doubront en la lomita, los Navegantes del Magallanes buscarán

conseguir una nueva victoria ante Cardenales de Lara, este miércoles 21 de diciembre en

el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

