Sofía esperaba a Henry en el estacionamiento de un centro comercial en Caracas mientras un perro aguardaba en el asiento trasero del Corsa. El hombre al montarse le dio celos que su novia tendría una mascota y sería menos tiempo para él.

El primer empujón lo dio al pequeño schnauzer en el asiento en un descuido de su novia. “Ahora te compras este animal, es menos tiempo que tendrás para mí”, le dijo a Sofía. Ella amaba a los animales mientras él era una persona tosca y rústica con los perros.

“Tú sabes bien que no me gustan esos perros, ni esos ni los otros”, decía Henry. “Pero cálmate, por favor, sabes que me gustan los perros, lo voy a tener conmigo”; decía Sofía. Mientras notaba los celos de Henry.

Cuando tenía oportunidad en el apartamento de Sofía, aprovechaba para templarlo por la cola y molestarlo. Mientras el animal le ladraba con solo verlo… “me caes tan mal, como yo a ti”; decía al pequeño schnauzer mientras Sofía estaba arreglándose.

Henry celaba a su novia hasta por el tiempo que le dedicaba al perro. “Ahora te levantas bien temprano porque hay que sacar al bebecito; y no me dedicas tiempo”; se quejaba el hombre. “Pero deja los celos, es un animal, deja los celos”, decía Sofía.

La maldad al perro

En cualquier momento aprovechaba de molestarlo en el apartamento, de hecho, el pequeño schnauzer ladraba cuando lo sentía llegar. Poco a poco lo iba molestando más y más. De hecho, por dormir en el sofá daba más oportunidad de meterse con el perro.

“Dios mío, Henry deja al perro en paz que no te está haciendo nada”, decía Sofía. Henry no dormía y aun trabajando buscaba pensar que hacerle al animal. No le gustaban los perros, y era más por celos.

“Todo es el perro, desde que llegó a la casa no me dedicas tiempo”, decía Henry. Pero todo aquello lo estaba incluso sacando a los dos de concentración. Mientras Sofía lo veía como un juego de niños; sin saber lo que estaba a punto de pasar.

Lo indebido

Cuando estaban almorzando un domingo el pequeño schnauzer comenzó a jugar con Sofía, pero esto dio muchos celos a Henry; quien lanzó al perro por el balcón desde el segundo piso. Sofía se quedó temblando al ver lo que había hecho.

Enseguida un grupo de vecinos del conjunto residencial ayudaron al perro el cual no sufrió mayores daños. Mientras unos días después el hombre era presentado ante las autoridades luego de los vídeos de las cámaras de seguridad; y acusado de maltrato animal.

“Parece mentira pero toda esa situación me dio mala suerte, perdí el trabajo, a Sofía y de paso quedé como una persona que no quiere a los animales”; expresó Henry dos años después de quedar detenido.

