Compartir

El mantenimiento de las bombonas de gas es importante y debemos conocer mucho sobre esta materia. Muchas veces vemos que las mismas están oxidadas en algunas partes sobre todo la parte inferior.

Por tener contacto con el suelo vemos como estas muchas veces están en zonas húmedas o a la intemperie. Evita siempre tenerlas así, si puedes colocarlas sobre un pedazo de madera mucho mejor; ya que esto mantendrá aislado el fondo del piso.

Evita lanzarlas o golpear las bombonas. Es importante no lanzarlas, tampoco golpearlas y así estén vacías saber llevarlas con cuidado. En el país vemos muchos accidentes con estas sobre todo por como la manipulan.

Otro consejo importante es llevarlas siempre por el agarradero que tienen estas, nunca lleves una bombona por la llave superior. Esta llave es delicada y es la que sirve de seguro como de llenadero a la hora de recargarlas.

Mantenimiento de las bombonas de gas

A la hora de instalarlas ten cuidado nunca uses manguera que no sea la de cobre; y si no sabes cómo instalarlo mejor aprender primero. Las llaves y conexiones de cobre de la bombona y la cocina debes mantenerlas limpias.

Cuando la conectes abre solo un poco la llave superior de la bombona y primero haces espuma de jabón y las colocas en las conexiones; si hace burbujas en algún lugar cierra de inmediato la llave y hay una fuga.

Muchas veces es un poco engorroso lo que es la instalación y hoy en día muchas personas se arriesgan con mangueras que no son de cobre. Trata siempre de colocar lo mejor a tu hogar así cueste un poco caro.

Hoy en día en muchos conjuntos residenciales vemos que se ha prohibido el uso de la bombona. Para instalar el sistema de una cocina eléctrica.

También puedes leer ahora en nuestro portal:

«Si quieres recibir además esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»