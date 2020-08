Para los periodistas en Pakistán, criticar a la dirigencia puede tener consecuencias nefastas, dice Matiullah Jan en una opinión invitada para DW. El periodista radicado en Islamabad fue secuestrado y golpeado el mes pasado.

Como reportero de la Corte Suprema en Islamabad, me he visto atrapado en el fuego cruzado entre los jueces de mentalidad independiente y el poderoso establecimiento militar de Pakistán.

El mes pasado, fui secuestrado, torturado y liberado por un grupo de asaltantes desconocidos. El incidente ocurrió un día antes de que compareciera ante el tribunal por un tweet que escribí criticando a la Corte Suprema. En la audiencia, el juez no creyó que me hubieran secuestrado.

Pakistán hoy puede parecer una democracia para el resto del mundo, pero para muchos paquistaníes no lo es.

Activistas políticos, blogueros de redes sociales y periodistas que se oponen al papel del estamento militar en la política están siendo sometidos a draconianos delitos cibernéticos y leyes anticorrupción que se utilizan para silenciarlos.

Aunque hay un gobierno democrático en el país, los activistas y periodistas siguen siendo secuestrados y obligados a cambiar de opinión en lo que sarcásticamente se conoce como una «actualización de software», en caso de ser liberados.

Incluso antes de que Khan llegara al poder, los periodistas paquistaníes enfrentaron amenazas e intimidación de ambos lados de la división civil-militar.

Amenazas a periodistas y censura forzada

Muchos periodistas confirman, bajo condición de anonimato, que son acosados ​​y amenazados por las agencias de seguridad directamente, o a través de sus empleadores, por historias y publicaciones en redes sociales.

En algunos casos, los periodistas son recogidos en la calle y conducidos por asaltantes desconocidos para un «curso corto sobre patriotismo».

Ciertos grupos de medios son conocidos por «apuñalar por la espalda y arrojar a los periodistas debajo del autobús» cuando hay una «queja» de «arriba».

Algunos periodistas, escritores y presentadores reciben una palmada en la muñeca, mientras que otros son expulsados ​​a patadas.

Años de acoso e intimidación

Personalmente he experimentado 10 años de acoso e intimidación por mi trabajo crítico como periodista. Ninguno de estos incidentes fue investigado por la policía.

En un incidente, mi automóvil fue atacado con ladrillos mientras conducía con mi familia. Mi foto había sido mostrada por un portavoz militar en una conferencia de prensa y se me acusó de formar parte de una red antimilitarista y antiestatal.

Antes de las elecciones de 2018, me advirtieron sobre posibles ataques terroristas dirigidos a mí y a otros periodistas.

Enfrenté una investigación gubernamental no revelada por publicar la imagen del periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi como mi foto de perfil en las redes sociales durante una visita del príncipe heredero saudí a Islamabad.

Mi programa de entrevistas también fue cerrado y mi familia y yo fuimos seguidos y acosados. El último incidente involucró un tweet criticando a la Corte Suprema de Pakistán. Me acusaron de desacato al tribunal.

Secuestrado a plena luz del día

El 21 de julio, el día antes de comparecer ante el tribunal para el proceso de desacato, estaba dejando a mi esposa en la escuela donde ella trabaja. Estacioné mi auto afuera del edificio y estaba leyendo algunos documentos y haciendo llamadas en mi auto, cuando un vehículo blanco con luces policiales se acercó a mí.

Un hombre corpulento vestido de civil se bajó, abrió mi puerta, me sacó del auto y me dijo: «Ven con nosotros».

Traté de resistir cuando varios policías uniformados con escuadrón «antiterrorista» escrito en sus ropas saltaron de otros vehículos que se habían sumado a la escena.

Me metieron en uno de los vehículos. Mientras nos íbamos, unos policías uniformados me agarraron por el cuello y los brazos, empujaron mi cabeza hacia mis rodillas y me esposaron.

Luego me vendaron los ojos, me pusieron una capucha negra en la cabeza y comenzaron a golpearme en la espalda mientras jadeaba por aire.

Les dije que no podía respirar y seguían gritando: «Quédate quieto, ¿por qué haces todo esto? Ahora te daremos una lección».

Después de un viaje de 30 minutos, me sacaron del vehículo y me arrojaron al cemento. Podía escuchar el sonido de puertas de hierro abriéndose y cerrándose. Supuse que estábamos en una especie de prisión.

Golpeado en una cárcel policial

Luego, con los ojos vendados, la capucha y las esposas, me golpearon con un palo de madera en la espalda y las piernas y me dieron un puñetazo en la cabeza.

Intenté repetidamente decirles que el Tribunal Supremo de Pakistán me había citado para una audiencia al día siguiente. Si no lo asistía, estaría en un gran problema.

Mis asaltantes no se inmutaron. Les pregunté si querían algo de mí y me dijeron: «Eres un hombre educado y sabio. lo sabes bien».

También nombraron a algunos de mis hijos y preguntaron por su paradero. Antes de irse, me pusieron la venda en la frente en lugar de en los ojos. Creo que querían que viera los alrededores, que era una cárcel oficial de la policía.

Seguí pidiéndoles que le informaran a mi esposa e hijos que estaba vivo. Pero me ignoraron y continuaron amenazándome con lesiones graves, como romperme la nariz y los dientes.

Después de unas horas, me volvieron a vendar los ojos, esposarme y cubrirme la boca. Me sacaron de la cárcel y me arrojaron a lo que parecía un vehículo grande con asientos de cuero y aire acondicionado.

Después de aproximadamente una hora de viaje, el vehículo se detuvo en una tranquila calle lateral, alguien me sacó del vehículo y me sacaron a rastras.

Escuché a uno de mis asaltantes decir: «Este tipo no es Zarak Khan», y que parecía haber habido un error.

Uno de los chicos me quitó las esposas de la espalda y los escuché huir.

El «secuestrado» sistema legal de Pakistán

Me senté, me quité la venda de los ojos y la capucha y vi que estaba solo en una calle oscura. Caminé hacia una carretera principal cercana donde se veía el tráfico.

Le pedí prestado un teléfono a un peatón que pasaba y llamé a mi hermano para que me recogiera. Me alegré de ver a mi familia y ellos se sintieron aliviados de que estuviera vivo.

Me dijeron que los medios y grupos políticos nacionales e internacionales reaccionaron ante mi secuestro de una manera sin precedentes. La presión pública pudo haber sido demasiado para mis secuestradores.

Al día siguiente, cuando comparecí ante la Corte Suprema para enfrentar las acusaciones de desacato al tribunal, el juez en su orden describió el incidente como un «presunto secuestro».

Esto reabrió las heridas de la tortura que había experimentado el día anterior. No es de extrañar que mucha gente crea que todo el sistema legal de Pakistán ha sido secuestrado.