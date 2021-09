El líder del Mundial de la Fórmula 1 Max Verstappen saldrá este domingo desde la primera posición en el Gran Premio de Monza, luego de aprovechar una mala jornada para Mercedes en la clasificación sprint.

En la segunda clasificación bajo esta modalidad en la F1, Lewis Hamilton tuvo una pésima salida y perdió tres posiciones.

Daniel Ricciardo (McLaren) partirá segundo; mientras que su compañero Lando Norris ocupará la tercera plaza. Detrás de ellos estará el heptacampeón de la máxima categoría.

La carrera por sprint se decidió en la salida, cuando el citado error de Hamilton permitió que Verstappen y Ricciardo lo repasara.

Hamilton rozó además a Lando Norris y se quedó atascado en el tráfico. No obstante, logró evitar contactos que podían empeorar su situación, al tiempo que el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), ganador de la edición de 2020 de este Gran Premio, se estrellaba contra las barreras de protección.

La situación no pudo resultar mejor para el piloto holandés debido a que Valtteri Bottas, ganador de la minicarrera, saldrá en la última plaza al estar penalizado por cambiar su unidad de potencia.

Bottas tomó el mando de la carrera y defendió su margen sin grandes apuros, perseguido por un Verstappen que; consciente de que el finlandés saldría igualmente en la última plaza por su penalización, no tenía necesidad de arriesgar.

Tampoco Ricciardo y Norris tuvieron que sufrir particularmente para defender sus posiciones de la presión de Hamilton; quien, tras un primer intento de recortar el margen en las primeras vueltas, apostó por una carrera más conservadora.

Completan el top 10 para la salida del Gran Premio de Monza Charles Leclerc (Ferrari, 5°), Carlos Sainz (Ferrari, 6°), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo, 7°), Sergio Pérez (Red Bull, 8°), Lance Stroll (Aston Martin, 9°) y Fernando Alonso (Alphine, 10°).

