El tomar café es para muchos activar un interruptor de energía para echar a andar el cuerpo. Pero la mejor hora para hacerlo es en la mañana; pero no precisamente al levantarnos.

Hay muchos mitos de cuantas tazas debemos de tomar a diario pero los estudios indican que solo dos está bien. El mejor horario para tomar este sería entre las 9:30 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana.

Una taza en ese horario y otra después de almuerzo es la recomendada; de esa manera es mejor para la salud. De igual modo aconsejan al mismo no dejarlo para las 3:00 de la tarde; aconsejan a esa hora mejor es un té.

El tomar café, disfrutarlo sin excesos

Unas cuantas tazas no son necesarias para el organismo; el mismo es un fiel acompañante en el trabajo, al leer, pero solo dicen que dos al día. Además de que lo puedes disfrutar luego de un buen almuerzo. Pero ya de allí está demás.

Hay muchos mitos de las tazas y el tamaño pero toma una moderada; no tomes este en grandes cantidades y trata de hacerlo que el mismo no sea tan fuerte. Hoy en día hay muchos tipos de estas y no tienes que exagerar.

Un juego de tazas medianas tenlas en tu oficina o tu casa para que puedas disfrutar del mismo. Dos al día sin abusar y solo en dos horarios específicos; debes siempre de prepararlo que no sea fuerte. En Venezuela hay muchos tipos de “café” según la región.

En unos lados de una manera y en otros lados de otra

Hay guarapo, fuerte, negrito, guayoyo y muchos otros en el país; la intención es disfrutar de las tazas como debe ser. Con moderación y sin crear adicciones; el objetivo es siempre cuidarte y mantenerte en salud.

Del café se han escrito millones de artículos, de hecho dicen que al menos se hacen estudios cada semana. Muchos aconsejan disfrutarlo solo y con un poco de miel en vez de azúcar; el objetivo es siempre disfrutarlo.

