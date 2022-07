Compartir

Hace un mes terminó el temido Mercurio Retrógrado en 2022, pero el mismo ¿cómo afecta a cada signo?. Cada signo sufre evoluciones no tan positivas creadas por este fenómeno que vuelve ahora en septiembre.

Los negocios propios, empleos, además de dinero, como ventas pueden variar a partir del 9 de septiembre al 2 de octubre. Quedan pocos meses para que este regrese pero su poder no es tan malo para todos los signos.

Los signos de tierra se ven afectados en su totalidad si ejecutas negocios, como compras o ventas en esa fecha. En cuanto a los signos de agua se verán afectados ahora en el mes de septiembre hasta octubre.

Por su parte los signos de fuego pudieran verse completamente afectados en la última etapa que arranca el 19 de diciembre hasta el 18 de enero. Si te vas a casas en diciembre puedes hacerlo antes de esta fecha.

Mercurio retrógrado 2022 ¿todo afecta?

Según los expertos no todo lo afecta este fenómeno, hay periodos de inicio y culminación de relaciones. Como negocios entre otros, y este no afecta directamente si no que marca la etapa de un renacer.

También puedes leer:

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»