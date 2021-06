Michele Morrone aclaró su sexualidad tras polémica foto con compañero

Por un simple clip con un compañero de trabajo, al actor italiano Michele Morrone aclaró su sexualidad y negó estar saliendo del closet.

Una imagen que posteó con su compañero y colega Simone Susinna en las redes sociales, desató el debate de su sexualidad y que se había declarado “gay”; porque simplemente salió abrazado con su colega tras darse un chapuzón en una piscina.

Muchos seguidores quedaron perplejos ante la fotografía, pues aseguraron que el actor estaría saliendo del clóset, aprovechando que el lunes se daba inicio al mes del «pride».

Michele Morrone jamás se imaginó que una imagen traería tantas secuelas y comentarios. Además, tendría que salir a dar declaraciones acerca de su orientación sexual, y expresar que no forma parte de la comunidad LGBTIQ y que no tiene nada en su contra.

Aseguró que “Esta mañana me desperté con mi equipo llamándome y diciendo: ‘Oye hay muchos artículos que dicen que te declaraste gay’, debido a la foto que me tomé con Simone, se convirtió en un muy buen amigo mío. Estamos filmando una película juntos, chicos, era solo una foto nada más”.

Aclaró que se considera un gran partidario de la colectividad LGBT. Pero, la imagen no quiere decir que haya salido del clóset, pues no lo es. Agregó que muchos chicos y chicas desearían salir del armario, pero gracias a sus familias no pueden hacerlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ImmicheleMorrone365dni (@michelemorrone.mikki)

