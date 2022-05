El venezolano Miguel Cabrera despachó el jonrón 505 en las mayores, esta tarde en el juego entre Orioles de Baltimore y Tigres de Detroit. Entre el jardín central y el derecho sacó la bola el maracayero.

Una vez más lo que sigue haciendo Cabrera es historia y hoy se acercó a nuevos récords. Este cuadrangular de 412 pies lo acerca a Gary Sheffield el cual está a 509 jonrones en las mayores; y está a un sencillo de igualar a Rafael Palmeiro.

El cuadrangular le dio el chance a Cabrera de abrir la pizarra hoy domingo cuando el juego estaba a cero por lado.

That ball is gone!! 505 HR para Miguel Cabrera. 🔥⚾️#MLBVenezuela | #DetroitRoots pic.twitter.com/nqGOq8ofYd

— Betfine24 (@betfine_24) May 15, 2022