Miguel Cabrera continúa agregando marcas a su gran carrera luego de que este sábado llegó a los 600 dobles en Grandes Ligas.

El veterano slugger de los Tigres de Detroit dio el histórico batazo en la tercera entrada, frente al lanzador de Astros de Houston Framber Valdez; con el cual remolcó par de carreras.

Miggy being Miggy.

Two runs and double the fun for the lead. pic.twitter.com/ERXtEFYhtH

— Detroit Tigers (@tigers) May 7, 2022