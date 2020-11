Modelo de 88 años en España causa sensación en las redes (+fotos)

Los años pasan, pero a este modelo de 88 años en España no se le nota, pues tiene un espíritu joven que causa sensación en las redes sociales.

Se trata de Andrés García-Carro, un abuelo de 88 años de Galicia, quien triunfa como modelo y experto en estilismo.

«Fui joven y guapo y sigo siéndolo», escribió en uno de sus posts en Instagram, donde muestra un amplio portafolio de fotografías y videos.

Hoy en día se le considera como «uno de los hombres más glamorosos de A Coruña. Se viste con abrigos de piel, bermudas y camisas estampadas y posa mejor que Velencoso y Kortajarena» (dos cotizados modelos españoles); según publicó el diario español El Mundo, citando medios gallegos.

Antes de hacerse famoso nunca había pisado una pasarela.

García-Carro nació A Coruña, siendo muy joven emigró a hasta Argentina, luego tuvo un puesto en la Editorial Franco-Ibero-Americana; y también puso en marcha un restaurante en Punta del Este, Uruguay.

A mediados de los 80 volvió a Madrid junto a su esposa y sus cuatro hijos; y desde entonces vive en España, destacó La Voz de Galicia.

En diciembre de 2018, su nieta lo motivó a hacerse un par de fotos en el portal de su casa y la recepción fue tan buena que ahora posa con total libertad, en bosques, piscinas, jardines, playas e incluso montando a caballo.

«A mí me dan igual las críticas, de momento no han llegado muchas, sino halagos. Pero si llegan, no me molestarán. Yo me lo paso bien, que es lo importante», afirma.