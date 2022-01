Compartir

TikTok confirmó el jueves que está probando el soporte para las suscripciones de pago, allanando el camino para que los creadores de la plataforma de vídeos cortos cobren por sus contenidos.

La empresa, que fue informada por primera vez por The Information, no compartió detalles sobre cuándo se podría implementar a los creadores, cuántos creadores lo están probando actualmente, o cómo podría ser la estructura de pago.

El portavoz de la compañía, Zachary Kizer, dijo en un correo electrónico a The Verge que las suscripciones eran un «concepto que se ha estado probando» y que «siempre estamos pensando en nuevas formas de aportar valor a nuestra comunidad y enriquecer la experiencia de TikTok» (sea lo que sea que eso signifique).

Si se adopta, sería el último movimiento de TikTok para ayudar a sus creadores a monetizar su contenido; introdujo su centro Creator Next con herramientas de monetización, y desplegó su función de propinas a los creadores elegibles en diciembre, después de probarlo con un grupo más pequeño.

Monetizar en TikTok

La forma en que TikTok va a añadir los pagos directos a los creadores a su exitoso modelo de negocio es algo que nos hace dudar. La principal ventaja de la aplicación frente a sus competidores es su asombroso algoritmo, que hace que el contenido aparezca en las páginas «Para ti» de los usuarios.

Es una forma de que los creadores lleguen a los usuarios e, idealmente, los conviertan en suscriptores. Pero si los creadores reservan sus mejores contenidos para los suscriptores, es probable que esos contenidos no estén;disponibles para alimentar el algoritmo, lo que a su vez podría reducir el compromiso, ya que en teoría, no se está mostrando a los no suscriptores.

Este no es un problema exclusivo de TikTok, por supuesto; todas las plataformas digitales que intentan ayudar a los creadores de contenido y a los influenciadores a monetizar su contenido están tratando;de equilibrar el compromiso con el hecho de permitir a los creadores monetizar directamente.

Y los propios creadores tienen que ser capaces de predecir por qué contenidos estarán dispuestos a pagar los suscriptores,;y qué contenidos les ayudarán a promocionar mejor su propio trabajo.

La prueba de suscriptores de pago de TikTok se produce después de que Instagram anunciara que también;va a lanzar una prueba de suscripciones de pago con un pequeño número de creadores e influencers. Los suscriptores pagarán una cuota mensual para acceder a contenidos;exclusivos de los creadores a los que siguen, incluyendo Historias y vídeos en directo.

Los diferentes niveles oscilarán en el precio de 0,99 dólares a 99,99 dólares al mes, dependiendo de lo que el creador decida;cobrar, y una insignia púrpura denotará la condición de suscriptor al creador/influencer en la sección de comentarios. La metapropiedad de Instagram dice que no;planea tomar una parte de los ingresos por suscripción de los creadores hasta el próximo año, como muy pronto.

Sigue leyendo ahora en nuestro portal: Nuevo formato de TikTok busca competir con el gigante de Streaming Twitch

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»